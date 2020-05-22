Собянин заявил о наступлении самой тяжелой фазы по смертности от коронавируса

Самая тяжелая фаза по смертности пациентов с коронавирусом в Москве ожидается в мае. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным. Трансляцию вел канал «Россия 24» на YouTube.

По словам градоначальника, в апреле и начале мая в городе был пик заболеваемости. Сейчас врачи борются за жизни тех, кто заразился в тот период. «Большинство из них спасают. Но, тем не менее, самая тяжелая фаза за жизни этих людей придется на май», — сказал Собянин.

Он отметил, что московские власти пока не планируют смягчать ограничения, будут сохранения жесткие требования к горожанам и работодателям.

В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила об ожидаемом росте смертности от вируса в мае. Она добавила, что российская система здравоохранения выдержала испытание новой инфекцией, несмотря на сложные и мрачные прогнозы.

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