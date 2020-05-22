«Россия — страна возможностей» запустит новый проект в честь двухлетнего юбилея

АНО «Россия — страна возможностей» планирует запустить в пятницу, 22 мая, новый проект «Время карьеры» в честь двухлетнего юбилея. Кроме того, будут подведены предварительные итоги, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«За эти два года мы уже помогли самореализоваться тысячам школьников и студентов, управленцев и инженеров, ученых и медиков, финансистов и политиков, IT-специалистов и волонтеров, людей рабочих профессий и вожатых, отельеров и туроператоров», — рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, проделанный путь состоял из сотни образовательных мероприятий и конкурсных испытаний, более 20 проектов и конкурсов, а также тысячи историй успеха.

Новый проект «Время карьеры» ранее проводился как акция Уральского федерального университета (УрФУ). В ходе встречи президента России Владимира Путина со студентами, аспирантами и молодыми учеными, которая прошла 9 июля 2019 года в УрФУ, представители профсоюзной организации выступили с инициативой проведения акции по всей стране. Российский лидер одобрил инициативу.

Комиссаров рассказал, что «Время карьеры» приобретает теперь всероссийский масштаб и становится полноценным проектом с конкурсной составляющей. Он будет проводиться вместе с УрФУ и Минобрнауки России и направлен на развитие прямой связи «работодатель-студент», содействие компаниям в подборе кадров, в трудоустройстве и профессиональном развитии студентов и выпускников, а также создание условий для развития их компетенций и конкурентоспособности. Участниками проекта могут стать студенты вузов и ссузов, выпускники и молодые специалисты в возрасте до 30 лет.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента России и официально оформлена 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет глава государства Владимир Путин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!