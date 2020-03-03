Второй форум «Россия — страна возможностей» пройдет в Москве в апреле

Более семи тысяч человек примут участие во втором форуме «Россия — страна возможностей», который пройдет в Москве 19-23 апреля, сообщил генеральный директор проекта Алексей Комиссаров. Его цитирует ТАСС во вторник, 3 марта.

«Во время форума мы проведем финалы сразу двух наших проектов — "Мастера гостеприимства" и "Учителя будущего". Мероприятие будет масштабным», — рассказал он.

По его словам, в ходе мероприятия будут организованы различные мастер-классы, лекции и конкурсы. Он отметил, что среди участников будут 370 лидеров некоммерческих организации, добровольческих объединений, волонтерских центров.

Первый форум прошел в Москве в марте 2018 года. В нем приняли участие около 6000 человек. Цель мероприятия — развитие сообщества перспективных управленцев.

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