Двух российских подростков нашли мертвыми в жилом доме

В Петербурге найдены тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе. Об этом сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МВД.
В квартире был обнаружен 15-летний школьник, 16-летний студент промышленно-технического колледжа лежал у входа на чердак в том же подъезде. Он пропал четыре недели назад из дома в Приморском районе города, уточнил источник агентства. Его мать была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
На телах не обнаружены следы насильственной смерти. На месте происшествия полицейские изъяли пакетик с порошком. Погибшие подростки были из неполных семей и состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
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