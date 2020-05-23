В Китае впервые заявили об отсутствии новых заражений коронавирусом за сутки

В Китае впервые с начала эпидемии заявили об отсутствии новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

За последние сутки зарегистрировано 28 бессимптомных носителей, из которых 23 отпустили домой, и трое излечившихся. Также сообщается, что не зафиксировано ни одного смертельного случая.

Всего за время пандемии в Китае обнаружили 82 971 случай заражения коронавирусом, 78 258 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4634 умерли.

В марте президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше. В начале апреля американская разведка представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5,2 миллиона. 338 121 человек умер, еще более двух миллионов излечились. На первом месте по числу инфицированных остаются США (1 600 723). Бразилия (330 890) опередила Россию (326 448) и вышла на второе место.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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