Китай признал ошибки в реагировании на эпидемию коронавируса

Китай признал допущенные ошибки в реагировании на эпидемию коронавируса. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся сессии заксобрания, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе распространения COVID-19 проявились многие слабые звенья в управлении ЧС в сфере общественного здравоохранения.

Кэцян добавил, что распространенными проблемами в некоторых сферах остаются коррупция и бюрократия. Помимо этого работа правительства затруднена из-за ненужных формальностей. Он обвинил ряд чиновников в том, что они либо уклоняются от своих обязанностей, либо вообще не способны их выполнять.

Правительство Китая намерено уделить пристальное внимание этим вопросам и будет учитывать различные мнения, а также предложения представителей различных слоев населения. «Мы должны улучшить нашу работу, выполнять свои обязательства и сделать все для того, чтобы соответствовать ожиданиям народа», — заключил он.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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