Китай даст денег пострадавшим от коронавируса странам

Китай выделит два миллиарда долларов странам, пострадавшим от коронавируса. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

Деньги будут выделены в ближайшие два года. Они пойдут на помощь государствам в борьбе с коронавирусом и социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся, отметил Си Цзиньпин.

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Кроме того, Китай в сотрудничестве с ООН создаст в республике гуманитарный склад и хаб, чтобы обеспечить стабильные поставки противоэпидемических средств. «Разработанные в перспективе китайские вакцины от коронавируса после ввода в эксплуатацию будут доступны по всему миру и будут служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах», — добавил председатель КНР.

Накануне, 17 мая, советник президента США по экономическим вопросам Питер Наварро обвинил Китай в намеренной рассылке туристов по всему миру для распространения коронавируса. Он заявил, что Пекин, прикрываясь щитом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), два месяца скрывал инфекцию от мира, а затем отправил сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и другие города, чтобы посеять ее.

Китай неоднократно подвергался резкой критике со стороны США из-за распространения COVID-19. Так, в марте президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По словам Трампа, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.

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