США раскритиковали Китай за раздачу денег пострадавшим от коронавируса странам, которую ранее анонсировал председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот, передает ТАСС.

По его словам, этой суммы недостаточно — она должна быть значительно больше, так как Китай несет особую ответственность. «Обязательство Коммунистической партии Китая в размере 2 миллиарда долларов — знак, призванный отвлечь от призывов все большего числа стран, требующих ответственности за невыполнение китайским правительством своих обязательств (...) говорить правду и предупреждать мир о случившемся», — подчеркнул Эллиот.

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Он напомнил, что США выделили 10,2 миллиарда долларов на глобальные меры по борьбе с коронавирусом.

18 мая Си Цзиньпин заявил, что Пекин выделит два миллиарда долларов в ближайшие два года на помощь государствам в борьбе с коронавирусом и социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся.

Китай неоднократно подвергался резкой критике со стороны США из-за распространения COVID-19. Так, в марте президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По словам Трампа, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.

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