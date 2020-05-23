Чемпион мира из «Локомотива» побоялся возвращаться в Россию из-за коронавируса

Немецкий защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не прибыл в расположение столичного клуба из-за обеспокоенности эпидемиологической ситуацией в Москве. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

32-летний чемпион мира в составе сборной Германии опасается за здоровье и не прилетел в Москву в назначенный день. Кроме того, как утверждает издание, Хеведес может покинуть «Локомотив». Футболист и клуб в ближайшее время могут провести переговоры о досрочном расторжении контракта.

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить розыгрыш Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Чемпионат страны продолжится 21 июня.

В марте Хеведес раскритиковал россиян за отношение к пандемии коронавируса. «В кафе много людей, метро переполнено, улицы тоже. А ведь в Москве и Петербурге запрещены массовые мероприятия», — говорил он, общаясь с немецкой прессой.

Хеведес перешел в «Локомотив» летом 2018-го. До этого он выступал за немецкий «Шальке-04» и итальянский «Ювентус». В составе сборной Германии защитник дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы и выиграл чемпионат мира в 2014 году.

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