Лжеполицейские «оштрафовали» россиян на рынке за отсутствие масок

В Ростове-на-Дону задержаны двое местных жителей, подозреваемых в мошенничестве: под видом полицейских они штрафовали людей за отсутствие масок. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщает региональное управление МВД России.

Уголовное дело в отношении 20 и 21-летних подозреваемых возбуждено по части 2 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. По данным полиции, сообщники на одном из городских рынков подошли к мужчине, находившемуся там без медицинской маски, после чего представились полицейскими и указали потерпевшему на нарушение.

Тогда мужчина попросил подозреваемых показать документы — и те предъявили ему обложку в свернутом виде с надписью «Удостоверение». Потерпевший поверил мошенникам и растерялся. Тогда один из них предложил ему уплатить штраф на месте без составления протокола. Мужчина отдал сообщникам четыре тысячи рублей, после чего они скрылись.

Следствие также установило причастность подозреваемых к другому аналогичному эпизоду. Всего добычей мошенников стали десять тысяч рублей. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, им грозит до пяти лет лишения свободы.

С 12 мая в Москве и Санкт-Петербурге начал действовать перчаточный и масочный режим в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Местные жители обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. В ряде российских регионов также действует масочный режим.

В России общее число случаев заражения коронавирусом достигло 344 481 в 85 регионах. За последние сутки коронавирус выявили у 8599 человек — это наименьший показатель за последние три недели. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.

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