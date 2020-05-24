Подсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ

Компания Edge Health провела исследование и подсчитала, сколько смертей от коронавируса принес матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико». Об этом сообщает The Sunday Times.

По информации издания, встреча привела минимум к 41 дополнительной смерти от COVID-19. Цифра была получена при моделировании последствий прилета испанских болельщиков в Ливерпуль и сравнении числа смертельных случаев в местных больницах. Данные получены от Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Всего на стадионе «Энфилда» 12 марта присутствовали 52 тысячи болельщиков, из них три тысячи — фанаты «Атлетико». Матч завершился победой испанской команды со счетом 3:2 в дополнительное время. Клуб вышел в четвертьфинал ЛЧ.

23 марта Corriere dello Sport назвало одной из причин распространения коронавируса по Италии проведение матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией». По их версии, скопление болельщиков около и на стадионе привело к большему заражению.

На фоне распространения коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы и перенес на следующий год чемпионат Европы. Возобновление ЛЧ текущего сезона планируется в формате мини-турнира в августе этого года.

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