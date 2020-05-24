Бывший игрок сборной России вспомнил драку с Дзюбой

Российский защитник «Краснодара» Руслан Камболов вспомнил о выступлениях за «Локомотив» при тренере Юрии Семине. Интервью с игроком опубликовал «Чемпионат.com».

30-летний бывший игрок сборной России, в частности, вспомнил об эпизоде 2009 года, когда он подрался с нападающим «Томи» Артемом Дзюбой. По словам Камболова, Семин лишил подопечного премиальных за нарушение дисциплины.

«На тот момент это были большие для меня деньги. Даже с Артемом этот момент вспоминаем. Глупо получилось. Молодость, горячая кровь...» — вспомнил он.

В 2009 году «Локомотив» обыграл «Томь» со счетом 3:1. В ходе встречи между Камболовым и Дзюбой произошла стычка. Арбитр матча удалил обоих футболистов.

Камболов известен по выступлениям за «Локомотив», «Рубин» и «Краснодар». Также в его активе шесть матчей за сборную страны.

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