Российский священник пошел на рынок без маски и столкнулся с полицией

Саратовский митрополит Лонгин извинился за то, что нарушил масочный режим, отправившись за покупками на местный рынок. Об этом сообщает Teleram-канал «Подъем» со ссылкой на источники в Министерстве внутренних дел России (МВД).

Согласно данным, полиция остановила митрополита на Сенном рынке в Саратове несколько дней назад, когда он покупал фрукты, не соблюдая масочный режим. В МВД сообщили, что священнослужителя не стали задерживать и ограничились разъяснительной беседой.

В своем посте в Facebook священник выразил благодарность всем сочувствующим людям, которые поддержали его из-за случившегося, но отметил, что он сам виноват. «По этому поводу я получаю выражение сочувствия от многих близких и знакомых, за что им глубоко благодарен», — написал митрополит Лонгин. «Хочу, однако, сказать, что в сложившейся ситуации я полностью виноват в том, что нарушил масочный режим, и приношу извинения всем, кого это смутило», — добавил он.

Митрополит не назвал причину того, почему он находился в общественном месте без обязательных средств защиты.

Ранее сообщалось о россиянке, которая отказывалась впускать в подъезд дома женщину с детьми, так как все они были без средств индивидуальной защиты. Она прогоняла соседку, крича на нее и детей матом.

В ряде субъектов России введен масочный режим. Он предусматривает обязательное ношение медицинских масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах и такси.

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