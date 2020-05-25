Названы идеальные цвета для одежды во время пандемии коронавируса

Основательница популярного сайта о моде Styled By Susie и стилистка Сьюзи Хаслер (Susie Hasler) рассказала об идеальных цветах одежды во время пандемии коронавируса. Ее слова приводит Daily Mail.

Например, модный эксперт рекомендует надевать на совещания в онлайн-платформе Zoom голубые наряды, поскольку этот цвет «вселяет чувство уверенности и повышает доверие к говорящему в эти непростые времена». Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми поблагодарили медицинских работников в онлайн-трансляции именно в одежде этого оттенка.

Фото опубликовано @_kate_middleton_royal

Стилистка считает идеальным для рабочих звонков черный цвет, который, по ее мнению, сочетает в себе элегантность и силу. Она подчеркивает, что по этой причине певица Адель выбрала черное мини-платье для фото, на котором впервые показала свою фигуру после похудения на 45 килограммов.

По словам Хаслер, на первые свидания после карантина следует надевать наряды красных оттенков. «Если вы хотите привлечь чье-то внимание — отдавайте предпочтение этому цвету». Она также советует выбирать розовую одежду, которая «повышает чувствительность».

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Помимо этого модный эксперт рекомендует приобрести вещи желтого цвета, поскольку они способствуют повышению настроения: «Желтый цвет оказывает положительное энергетическое воздействие на окружающих».

В марте эксперт по цветотерапии назвала цвета, которые стимулируют творческую деятельность и поднимают настроение во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Так, например, одежда голубого оттенка ассоциируется с ощущением спокойствия, а розовые наряды — с чувством безопасности.

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