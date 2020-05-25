В России возбудили уголовное дело о сбыте просроченных аппаратов ИВЛ

Дело о сбыте просроченных на 15 лет аппаратов искусственной вентиляции легких возбуждено в Костромской области. Об этом сообщает Следственное управление ведомства по региону.

По данным следствия, 31 марта в Костроме некое общество с ограниченной ответственностью заключило с фирмой из Владимира договор о продаже 50 аппаратов «ФАЗА — 5 НР» 1999 и 2000 годов выпуска. Сумма сделки составила шесть миллионов рублей.

Эти аппараты после выпуска производителем могут храниться не более пяти лет, отмечают в ведомстве. Возбуждено уголовное дело о сбыте недоброкачественных медицинских изделий (238.1 УК РФ — прим. Ленты.ру).

22 апреля стало известно, что в больницу Владимира поставили 50 таких же просроченных на 15 лет аппаратов искусственной вентиляции легких «ФАЗА — 5 НР». Установлено, что техника не проходила специализированного обслуживания для поддержания пригодности. Кроме того, для ее работы требуется препарат, который не используется уже более 15 лет.

12 мая стало известно о пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли пятеро пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в одном из аппаратов. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.

Ранее 9 мая аналогичный случай произошел в лечебном здании Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого в Москве, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Пожар начался в палате на первом этаже шестиэтажного здания, ему был присвоен повышенный ранг сложности. В результате происшествия погиб один пациент, который находился в отделении реанимации, еще трое пострадали. Согласно предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность в аппарате ИВЛ.

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