В российскую больницу поставили полсотни просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

В больницу города Владимира поставили 50 просроченных на 15 лет аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры в среду, 22 апреля.

Установлено, что поставленные аппараты «ФАЗА — 5 НР» не проходили специализированного обслуживания для поддержания пригодности. Сопроводительные документы и действующие регистрационные удостоверения на них также отсутствовали. Кроме того, в Росздравнадзоре прокуратуре сообщили, что для работы этих аппаратов требуется препарат, который не используется уже более 15 лет.

«Таким образом, были поставлены не зарегистрированные в установленном законом порядке и недоброкачественные медицинские изделия на сумму 6 миллионов рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Вместе с тем ранее вице-губернатор Владимирской области Сергей Шевченко в разговоре с региональным изданием «ПроВладимир» опроверг поставку просроченных аппаратов ИВЛ. «У нас никаких устаревших аппаратов никуда не поступает. У вас какая-то искаженная информация», — сказал он.

По словам директора областного департамента здравоохранения Алексея Мозалева, поставленные аппараты «предназначены для других видов помощи, и на вооружение владимирских медиков не приняты», передает РИА Новости. Власти региона отметили, что для лечения пациентов используются только пригодные аппараты.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК («Сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий в крупном размере»).

Ранее реаниматолог ответил на самые распространенные вопросы об аппаратах ИВЛ. По его словам, аппарат насыщает кровь кислородом и удаляет из легких углекислый газ за счет подачи дыхательной смеси. Оборудование используется при общей анестезии во время операций, при острой дыхательной недостаточности, травмах, инсультах, отравлениях, повреждениях головного мозга для предотвращения кислородного голодания.

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