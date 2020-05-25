Умер курсант пограничного института ФСБ

Умер 19-летний курсант Московского пограничного института ФСБ. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает Telegram-канал «112».

Курсант упал в обморок, была вызвана бригада скорой помощи. Его экстренно госпитализировали, но спустя два дня он скончался из-за проблем с дыханием. По предварительным данным, причиной смерти стала аневризма легочной артерии, уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

При вскрытии будет проведена проверка на коронавирус.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что в Московской области погиб курсант академии Государственной противопожарной службы МЧС России, попытавшийся передвинуть баскетбольную стойку. Курсант проводил уборку спортивного зала в загородном учебном центре «Нагорное». Баскетбольная стойка, которую попытался передвинуть молодой человек, неожиданно сложилась, в результате чего он получил несовместимые с жизнью травмы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru