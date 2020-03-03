Курсанта МЧС убило баскетбольной стойкой в Подмосковье

В Московской области курсант академии Государственной противопожарной службы МЧС России погиб, попытавшись передвинуть баскетбольную стойку. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, курсант проводил уборку спортивного зала в загородном учебном центре «Нагорное». Баскетбольная стойка, которую попытался передвинуть молодой человек, неожиданно сложилась, в результате чего он получил несовместимые с жизнью травмы.

Проводится служебная проверка.

В сентябре прошлого года на 14-летнего подростка из города Ивделе Свердловской области упали футбольные ворота во время игры с мячом. Школьник стоял в воротах, подпрыгнул и ухватился двумя руками за верхнюю перекладину конструкции. Он начал раскачиваться из стороны в сторону, из-за чего устаревшие ворота опрокинулись и придавили подростка. Прибывшие врачи констатировали смерть. Было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!