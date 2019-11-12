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Российский курсант умер от менингита

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Курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова умер от менингококкового менингита. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 12 ноября.

Пациент был госпитализирован в тяжелом состоянии утром 8 ноября, через несколько часов он скончался.

После случившегося с профилактической целью 21 курсант из медицинского отделения был переведен в инфекционную больницу, проинформировали в департаменте здравоохранения Тюменской области. Врачи диагностировали у некоторых из них ангину и ОРВИ. Сколько они пробудут в больнице, не уточняется.

В марте российская модель из Ростовской области была госпитализирована в Китае с диагнозом бактериальный менингит.

Менингококковый менингит — это бактериальная форма болезни, поражающая оболочки головного и спинного мозга.

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