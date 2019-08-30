Девочка поиграла с котом и заразилась смертоносной бактерией

Девочке из английского города Дриффилд, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, пришлось пережить операцию после укуса кота. Об этом сообщает издание The Sun.

В начале августа шестилетняя Элис Хадсон (Alice Hudson) играла со своим котом по кличке Тигр. Когда она бросала ему мячик с кошачьей мятой, он несколько раз укусил ее за руку до крови. На крик девочки прибежала ее мать Шантель (Chantelle Hudson). Она промыла укусы под струей холодной воды и обработала ранки антисептиком. Несмотря на это, к вечеру рука разболелась еще сильнее, а места укусов загноились.

На следующий день мать отвела ребенка к врачу. Доктора обнаружили в ранках бактерию Pasteurella multocida и заявили британке, что Элис необходимо провести санацию раны под общим наркозом. Медики отметили, что бактерия может вызвать у ребенка сепсис или менингит. «Я плакала и не могла поверить, что все это — из-за укуса кота», — призналась Шантель.

Элис прооперировали, после процедуры ей пришлось пройти курс сильнодействующих антибиотиков. Через несколько дней ее выписали из больницы.

Шантель призналась, что вскоре после выписки дочь вновь начала играть с котом. «Элис и Тигр — лучшие друзья. Она обожает его, не отходит от него ни на шаг, всегда играет с ним. Он очень любит мою дочь и иногда спит с ней, она зовет его братом», — рассказала британка. По ее словам, когда Элис вернулась из больницы, Тигр вышел к девочке с опущенной головой, «будто понимал, что ее не было дома из-за него».

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