Работающим из дома россиянам предложили доплачивать

Работающим из дома россиянам предложили компенсировать часть расходов. С соответствующей инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщают «Известия».

Согласно документу, который отправили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, компания должна возместить расходы на сотрудника в связи с переходом на удаленную работу. В среднем затраты оцениваются в три тысячи рублей — речь идет о платежах за электроэнергию, интернет, телефонную связь и компьютерные программы.

ФНПР предлагает внести в Трудовой кодекс поправку о временной удаленной работе, в соответствии с которой предусматривается оформление допсоглашения меду работодателем и сотрудником. Также в документе есть положения о расчете рабочего времени, форме отчета о проделанной работе и взаимодействия с руководством. Кроме того, авторы документа предлагают прописать запрет на снижение зарплаты при работе из дома, если сотрудник справляется со всеми обязанностями.

Преимущественное право на удаленную работу рекомендуют предоставить работникам с детьми младше 14 лет, инвалидам, пенсионерам по возрасту, студентам, обучающимся на очном отделении и людям, ухаживающим за инвалидами или длительно болеющими родственниками.

В Минтруде заявили, что получили подготовленный законопроект и ознакамливаются с ним. Ведомство, в целом, поддерживает инициативу.

Ранее в мае в Госдуме предложили доплачивать россиянам за работу из дома. Депутат Андрей Исаев указал, что работающие из дома люди вынуждены покупать компьютеры, платить за интернет, нести дополнительные расходы на электроэнергию. В офисе все это предоставляется бесплатно, поэтому выплата компенсаций справедлива.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!