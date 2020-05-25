Филипп Киркоров задолжал за свой особняк миллионы рублей

Российский певец Филипп Киркоров задолжал за строительство своего загородного дома более семи миллионов рублей. Таганский районный суд Москвы взыскал с артиста часть суммы — 2,3 миллиона в пользу компании, которая занималась ремонтом особняка. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

Всего с певца взыскали 2 282 784 рубля, а также государственную пошлину в размере 19 613 рублей, рассказала пресс-секретарь суда. Иск к Киркорову подал индивидуальный предприниматель Маринин Петр Владиславович.

В декабре 2017 года его фирма закончила все ремонтные работы по договору в загородном доме певца, который находится в Мякининской пойме. Однако позже глава компании подал исковое заявление, согласно которому артист задолжал организации более семи миллионов рублей.

Ранее Киркоров решил вернуть другое свое жилье — квартиру в столице и обжаловал решение Таганского районного суда. Он взыскал с певца 779 тысяч евро (61 миллион рублей) и обратил взыскание на заложенную в рамках ипотечного договора недвижимость.

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