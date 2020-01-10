Филипп Киркоров решил вернуть ипотечную квартиру

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров решил вернуть свою ипотечную квартиру и обжаловал решение Таганского районного суда в Москве. Суд взыскал с артиста 779 тысяч евро (53 миллиона рублей) и обратил взыскание на заложенную в рамках ипотечного договора недвижимость. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

Таганский суд удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank и взыскал с Киркорова 779 тысяч евро (53 миллиона рублей) — в сумму входит сама задолженность, штрафы и проценты по кредитному договору. По информации агентства, суд постановил продать недвижимость артиста с установленной начальной стоимостью 193,3 миллиона рублей. Также с молотка уйдут духовой шкаф фирмы Miele, четыре кондиционера Daikin и кофемашина Miele.

Ранее адвокат Киркорова Александр Добровинский опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов. «Это не соответствует действительности. Слышу в первый раз. Я думаю, что вы это придумали», — прокомментировал ситуацию юрист.

Тогда же Добровинский рассказал, что у Киркорова действительно имелся кредит, артист его благополучно выплачивал, «пока два года назад банк не закрылся. И деньги не могли переводиться на счета банка, потому что он просил переводить их на какие-то третьи лица». Адвокат добавил, что «теперь будет постановление суда, и будет тогда понятно, куда нужно платить. Потому что до этого платить было некуда».

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