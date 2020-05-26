Российские лжепрокуроры задержаны за аптечные аферы под Москвой

Двоих граждан, которые под видом сотрудников местной прокуратуры собирали деньги с подмосковных аптек, задержали в Республике Адыгея. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, мужчины позвонили директору одной из аптек в городском округе Лобня и, представившись прокурорами, заявили, что фармацевт его аптеки якобы продавал лекарство без рецепта. За свое молчание лжепрокуроры попросили 20 тысяч рублей, которые предприниматель перевел на указанный ими номер телефона. После этого преступники выходить на связь перестали, а бизнесмен обратился в полицию. Аналогичную схему подозреваемые использовали и в других аптеках.

Установив личность подозреваемых, сотрудники полиции при участии Росгвардии задержали мужчин в Республике Адыгея. Дома у задержанных обнаружили мобильные телефоны и записную книжку с реквизитами банковских карт, адресами аптек, номерами телефона их владельцев и персональными данными сотрудников прокуратуры. Как признались мужчины, информацию о прокурорах они скопировали с официальных сайтов ведомства.

Ранее сообщалось, что лжеполицейские получили сроки за охоту на педофилов. Преступная группировка с октября 2012 года по июнь 2013-го размещала в интернете объявления об оказании несовершеннолетними сексуальных услуг. Клиентов заманивали в арендованные квартиры, где были установлены скрытые видеокамеры. Затем обвиняемые под видом сотрудников правоохранительных органов инсценировали задержание потерпевших и, шантажируя имеющимися видеозаписями, вымогали деньги.

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