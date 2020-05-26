В Ярославле у здания управления ФСБ нашли тело мужчины. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СУ СКР по региону Евгения Сучкова.

Источник агентства в экстренных службах сообщил, что признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По предварительным данным, 52-летний мужчина скончался после того, как почувствовал себя плохо.

Ранее сообщалось, что в здании Федеральной налоговой службы России в центре Москвы обнаружено тело 65-летнего охранника. Видимых следов насильственной смерти на его теле не выявили.

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