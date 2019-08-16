В Федеральной налоговой службе России нашли мертвого охранника

В здании Федеральной налоговой службы России в центре Москвы обнаружено тело охранника. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, погибший — 65-летний житель столицы. Видимых следов насильственной смерти на его теле не выявили.

Его доставили в морг для установления причины смерти. По факту произошедшего проводится проверка.

19 июня прошлого года в здании Центробанка в центре Москвы было обнаружено тело охранницы. Женщину нашли во время обхода в комнате пункта централизованной охраны. В ее правой руке был табельный пистолет ПМ. По предварительным данным, она совершила суицид.

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