Россиянка нашла мертвеца в чехле от сноуборда

В Москве нашли мумифицированное тело неизвестного мужчины. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета России (СКР).

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как пишет «Московский комсомолец», находка была обнаружена в гаражном боксе, расположенном на улице Дубнинская на севере города. Тело в чехле от сноуборда обнаружила женщина, которая арендовала помещение для хранения личных вещей. Прибывшие на место полицейские установили, что смерть наступила около четырех месяцев назад.

26 июня сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Мордовии, подозреваемого в убийстве своего знакомого и хранении его мумифицированного тела по месту проживания.

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