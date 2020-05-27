Соцпомощники откликнулись на 400 тысяч просьб москвичей

Социальные помощники в Москве выполнили уже около 400 тысяч заявок, оставленных горожанами в период действия в столице режима самоизоляции. Об этом в среду, 27 мая, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«За время самоизоляции жители не только столицы, но и регионов обратились в кол-центр более одного миллиона раз. За два месяца работы социальными помощниками города было выполнено почти 400 тысяч заявок на получение различных социальных услуг», — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что сервис обслуживания на дому горожан, соблюдающих режим самоизоляции, был запущен в столице по указанию мэра Сергея Собянина. Благодаря ему пожилые москвичи, а также горожане с хроническим заболеваниями могут обратиться за помощью по специальной горячей линии.

По словам Раковой, чаще всего жители столичного региона просили помочь им с приобретением и доставкой лекарств (39 процентов обращений), покупкой продуктов (27 процентов), а также с доставкой дров и угля на дачные участки (6 процентов). Кроме того, горожане просили соцработников доставить им товары первой необходимости, а также газеты, цветы и даже семена. Также соцпомощники оказывают услуги по выгулу домашних питомцев москвичей и приобретают для них корм.

Ранее 27 мая руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева заявила, что Москва готова к первому и даже ко второму этапу снятия ограничений по коронавирусу. По ее словам, индекс распространения инфекции в Москве позволяет говорить о скором снятии ограничений.

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