Байден назвал темнокожего радиоведущего «умником»

Наиболее вероятный кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден еще раз прокомментировал свои слова в адрес радиоведущего Ленарда Маккелви, известного под псевдонимом Charlamagne Tha God, о том, что он «не черный», если предпочтет кандидатуру действующего главы Белого дома Дональда Трампа на грядущих президентских выборах в США. В этот раз политик заявил, что он был не единственным «умником» в их диалоге. Об этом пишет Fox News со ссылкой на слова политика в интервью с ведущей CNN Даной Баш (Dana Bash).

В ходе интервью во вторник, 26 мая, Байден еще раз отметил, что на прошлой неделе совершил ошибку, сделав комментарий, в котором он сослался на темнокожих избирателей, еще не решивших, кого им поддерживать на американских президентских выборах 2020 года. После скандального комментария политик почти сразу же принес свои извинения, отметив, что был «бесцеремонным» и «не должен был быть таким умником».

Однако в этот раз Байден сказал, что он был не единственным «умником» во время скандального интервью в эфире популярного радио-шоу The Breakfast Club. «Прежде всего, это была ошибка — № 1. И я улыбался, когда он задавал вопрос. Я не должен был быть таким умником с ним [Charlamagne Tha God] . Он был умником, и я ответил тем же», — сказал Байден. «Мне не следовало этого делать. Это была ошибка», — добавил он.

Бывший вице-президент США также продолжил настаивать на том, что он «никогда, никогда» не принимал голоса темнокожих избирателей как должное, говоря, что он «работал за них как дьявол и должен зарабатывать их каждый раз».

Ранее в американских СМИ разгорелся спор о шансах наиболее вероятного кандидата от демократов на победу в грядущих президентских выборах после его слов о чернокожих избирателях.

Слова политика в эфире радиопередачи на прошлой неделе вызвали волну критику. Тогда Байден сказал темнокожему радиоведущему Charlamagne Tha God, что тот не может называть себя черным, если поддерживает Трампа. «Если вам сложно определиться, за Трампа вы или за меня, то вы не черный», — сказал он.

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