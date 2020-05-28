Мужьям и женам с разной пропиской объяснили правила прогулок в Москве

Мужьям, женам и другим членам московских семей, имеющих разную прописку, разрешили гулять вместе. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает РИА Новости.

«Если идет семья, никаких проблем здесь нет, все вместе гуляют, опять же — соблюдение дистанции», — отметил Немерюк.

Ранее Немерюк рассказал, что гулять в Москве с 1 июня разрешается согласно графику по адресу прописки, а не по месту фактического проживания. По его словам, если человек зарегистрирован в одном районе, но проживает в другом, то гуляет он все равно по графику того районе, где прописан. По какому графику следует гулять людям, которые не имеют в Москве ни постоянной прописки, ни временной регистрации, Немерюк не уточнил.

Прогулки были разрешены по предложению мэра Москвы Сергея Собянина. Гулять можно будет, соблюдая некоторые правила, например, ношение маску и сохранение дистанции с прохожими. Если в каком-либо парке будет скопление людей, администрация имеет право закрыть его для посещения.

По состоянию на 28 мая в Москве зарегистрировано 173 497 случаев заражения коронавирусом, всего по России выявлен 379 051 инфицированный. С начала эпидемии в стране 150 993 человека выздоровели, 4142 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.

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