Названа новая дата боя Александра Емельяненко

Основатель Absolute Championship Akhmat (AKA) Майрбек Хасиев объявил новые даты предстоящих турниров организации, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

В частности, названа и новая дата поединка с участием российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Он подерется с соотечественником Магомедом Исмаиловым 24 июля. Ближайший турнир ACA состоится 11 июля.

Изначально поединок между Емельяненко и Исмаиловым должен был пройти в апреле. Однако турниры ACA были перенесены в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

Исмаилов одержал 15 побед и потерпел два поражения в смешанных единоборствах. Боец известен по выступлениям в средней весовой категории.

Емельяненко выступал в таких организациях, как Pride, WFCA, M-1 и RCC. На его счету 29 побед и семь поражений в MMA. Один поединок с его участием завершился вничью.

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