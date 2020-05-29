Российская олимпийская призерка показала видео в откровенном купальнике

видео instagram.com/nikitina1992

Российская призерка Олимпийских игр по скелетону Елена Никитина показала в Instagram видео в откровенном купальнике.

27-летняя спортсменка попозировала в леопардовом бикини. «Балконный chill», — подписала пост она. Пользователи сети оценили красоту скелетонистки. «Я же не усну сегодня», «Тело просто чудо», «Лена, вы пожар», — писали они.

Никитина выиграла бронзовую медаль на Играх 2014 года в Сочи. Она также является является трехкратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира сезона-2018/2019.

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