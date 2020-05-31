Роналду восхитил подписчиков видео с тренировки

Видео: cristiano / Instagram

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду показал видео с тренировки. Ролик футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

Игрок отрабатывал удары по воротам вместе с голкипером итальянской команды Карло Пинсольо. Португалец забил несколько эффектных голов. Видео набрало более 5,7 миллиона просмотров, пользователи оставили более 16,5 тысячи комментариев, многие из которых оказались восторженными.

На данный момент первенство Италии по футболу приостановлено из-за пандемии коронавируса. Возобновление чемпионата запланировано на 20 июня.

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