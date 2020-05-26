Российский футболист улучшил трюк с баскетбольным кольцом и бросил вызов Роналду

— Football Club Rostov (@rostovfc) 26 мая 2020, 08:58

Российский форвард «Ростова» Тамаз Топурия улучшил трюк с баскетбольным кольцом и бросил вызов нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Видео появилось в Twitter команды.

18-летний Топурия почеканил мяч, подсек его ногой и забросил в корзину. «В нашей Академии умеют круче. Повторите трюк Тамаза Топурии, Криштиану? Мы знаем, что вы понимаете по-русски», — написали представители «Ростова».

Ранее 26 мая Роналду показал похожий трюк на тренировке «Ювентуса». Фанаты оценили действия спортсмена и сравнили его с баскетболистом Майклом Джорданом.

Топурия является воспитанником «Ростова». В этом сезоне он принял участие в двух матчах за основную команду.

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