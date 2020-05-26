Трюк Роналду с баскетбольной корзиной поразил фанатов

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал трюк с баскетбольной корзиной на тренировке команды, чем поразил пользователей сети. Видео появилось в Twitter бьянконери.

Футболист подсек мяч ногой и забросил его в кольцо, находясь при этом на значительном расстоянии от щита. «Так же легко, как ты и любишь, Криштиану!» — написали в «Ювентусе». Фанаты также оценили трюк спортсмена. «Как легко... Я однажды попытался, и это заняло у меня 100 попыток», «Он просто Майкл Джордан», — писали они.

На фоне угрозы развития пандемии ведущие футбольные лиги приостановили сезон. Пауза наступила в том числе и в чемпионате Италии. Турнир может быть возобновлен в июне или июле. В данный момент командам разрешено проводить индивидуальные тренировки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!