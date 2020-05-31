Переход экипажа Crew Dragon на МКС запечатлели на видео

Появилось видео с моментом перехода экипажа корабля Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска на борт Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте NASA.
Астронавт Роберт Бенкен первым покинул борт корабля, после чего на МКС перешел Даглас Херли. Их встретили объятиями командир станции Крис Кэссиди, а также российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
После перехода Бенкен ответил на несколько вопросов. Среди прочего, он рассказал, что им и Херли удалось поспать во время 17-часового перелета, передает РИА Новости. По его словам Бенкена, «спать первую ночь на космическом корабле всегда непросто, но Crew Dragon очень плавный и обеспечивает хорошую вентиляцию, так что проблем не возникло».
30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым проходящим с экипажем на борту. 31 мая корабль успешно пристыковался к МКС.