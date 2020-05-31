Переход экипажа Crew Dragon на МКС запечатлели на видео

Появилось видео с моментом перехода экипажа корабля Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска на борт Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте NASA.

Материалы по теме SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС Россия теряет монополию в пилотируемой космонавтике

Астронавт Роберт Бенкен первым покинул борт корабля, после чего на МКС перешел Даглас Херли. Их встретили объятиями командир станции Крис Кэссиди, а также российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

После перехода Бенкен ответил на несколько вопросов. Среди прочего, он рассказал, что им и Херли удалось поспать во время 17-часового перелета, передает РИА Новости. По его словам Бенкена, «спать первую ночь на космическом корабле всегда непросто, но Crew Dragon очень плавный и обеспечивает хорошую вентиляцию, так что проблем не возникло».

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым проходящим с экипажем на борту. 31 мая корабль успешно пристыковался к МКС.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!