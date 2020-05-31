Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Экипаж корабля Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска перешел на борт Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте NASA.

Астронавт Роберт Бенкен первым покинул борт корабля, после чего на МКС перешел Даглас Херли. Их встретили командир станции Крис Кэссиди, а также российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Ранее сообщалось, что космический корабль американской компании SpaceX пристыковался к МКС. На нем прилетели астронавты Херли и Бенкен.

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым проходящим с экипажем на борту.

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