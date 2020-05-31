Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом он заявил во время пресс-конференции, траслировавшейся на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Глава ведомства Джеймс Брайденстайн, отвечая на вопрос о реакции России, заявил, что еще не разговаривал с Рогозиным, но видел его заявление с поздравлениями НАСА и SpaceX. «Он высказался в том плане, что это радостный день не только для нас, но и для них», — пересказал он.

«Батут работает», — добавил после этого Маск и рассмеялся, после чего засмеялся и Брайденстайн. Основатель SpaceX пояснил, что это внутренняя шутка.

Речь идет о сообщении главы «Роскосмоса» от 2014 года, когда он на фоне вводимых против России санкций написал в Twitter, что страна может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС. «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — пошутил занимавший тогда пост вице-премьера и курировавший вопросы развития космонавтики Рогозин.

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. Стыковка Crew Dragon и МКС должна состояться примерно через 19 часов после старта.

С 2011 года людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». Соответствующий контракт НАСА и «Роскосмоса», предполагающий доставку на МКС одного астронавта за 90 миллионов долларов, завершается в октябре 2020 года.

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