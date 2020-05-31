Crew Dragon пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска пристыковался к Международной космической станции (МКС). Стыковка транслировалась на YouTube.

Аппарат доставил на МКС астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкена.

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым проходящим с экипажем на борту.

С 2011 года людей на МКС доставляли исключительно российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». Соответствующий контракт НАСА и «Роскосмоса», предполагающий доставку на МКС одного астронавта за 90 миллионов долларов, завершается в октябре 2020 года.

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