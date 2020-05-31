Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Илон Маск по-русски ответил Дмитрию Рогозину. Основатель SpaceX прокомментировал заявление главы Роскосмоса в Twitter.

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«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», — на русском языке написал Маск в ответ на просьбу Рогозина передать «искренние поздравления Маску и его команде с надеждой на дальнейшее сотрудничество».

Ранее 31 мая Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon. «Батут работает», — заявил он и рассмеялся вместе с главой НАСА Джеймсом Брайденстайном. Основатель SpaceX тогда пояснил, что это внутренняя шутка. Позднее Рогозин заявил, что ему понравилась эта шутка.

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым проходящим с экипажем на борту. 31 мая корабль успешно пристыковался к МКС.

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