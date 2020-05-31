Рогозин отреагировал на стыковку Crew Dragon c МКС

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин через Twitter поздравил Илона Маска и главу NASA c успешной стыковкой корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС) на околоземной орбите в воскресенье, 31 мая.

«Я знаю, как вы стремились к тому, чтобы это важное событие увенчалось успехом», — отреагировал Рогозин.

Ранее в воскресенье, 31 мая, глава «Роскосмоса» заявил, что ему понравилась шутка основателя SpaceX Илона Маска, написавшего после успешного старта своего корабля, что «батут работает». Эта фраза стала ответом на реплику Рогозина в 2014 году о том, что из-за санкций, наложенных на Россию, американцам придется летать на орбиту с помощью батута.

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Спустя шесть лет глава «Роскосмоса» убежден, что это его заявление спасло отечественную космическую отрасль: «Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И ее услышали», — написал он.

После завершения программы многоразовых шатлов, с 2011 года, людей на МКС доставляют только российские космические корабли серии «Союз». 30 мая 2020 года американцы впервые за эти девять лет запустили ракету с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon и экипажем на борту. Контракт на доставку астронавтов на МКС с помощью российской техники завершается в октябре 2020 года.

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