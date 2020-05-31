Рогозин счел свое заявление про батут спасением космической отрасли России

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что его заявление про батут, на котором в случае введения санкций против России будут летать в космос американцы, спасло отечественную космическую отрасль. Об этом он написал 31 мая в Twitter.

«В 2014 году была реальная угроза введения санкций против нашей ракетно-космической отрасли. Я их таким образом предупредил. Это сработало. Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза. И ее услышали», — написал Рогозин.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск припомнил Рогозину его слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). «Батут работает», — отметил он.

В 2014 году на фоне вводимых против России санкций Рогозин написал в Twitter, что страна может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС. «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — заявил Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера и курировавший вопросы развития космонавтики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!