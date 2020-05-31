Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По словам Поповой, эта связь была выявлена совсем недавно. Еще месяц с небольшим назад воздействие коронавируса на организм в период клинических проявлений известно не было. Изначально предполагалось, что это «истинная пневмония».

«Совсем недавно... стало понятно, что это иной патогенез», — пояснила глава Роспотребнадзора. Он может быть связан не только с нарушением свертываемости крови, но и с особенностью сосудов и прочими патологиями, добавила Попова.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова назвала редкий «первый и последний» симптом инфекции. По ее словам, им может стать инсульт, так как при коронавирусе происходит гиперкоагуляция — повышается свертываемость крови.

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