Александр Емельяненко рассказал об отношении к Чечне

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу Оксаны Кравцовой рассказал об отношении к Чечне.

«Чечня и есть мой второй дом. Я не чувствую себя гостем, я здесь все знаю. Все традиции и законы. Мне здесь комфортно, я тут как свой человек», — отметил Емельяненко. Он добавил, что ему нравится местный тренировочный зал и занимающиеся вместе с ним спортсмены.

29 мая основатель Absolute Championship Akhmat (AKA) Майрбек Хасиев объявил, что поединок между Емельяненко и Магомедом Исмаиловым состоится 24 июля. Бой был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Емельяненко тренируется в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует глава Чечни Рамзан Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью. Всего на счету спортсмена 29 побед и 7 поражений в MMA.

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