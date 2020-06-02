Шутка стюардессы над спящим пассажиром попала на видео

Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео. Запись опубликовал на Reddit пользователь с ником r/funny.

На кадрах видно, как бортпроводница, предлагающая напитки, подошла к уснувшему в кресле молодому человеку и увидела на его голове несколько упаковок с едой и салфетками. Девушка улыбнулась и поставила сверху пустой стаканчик, после чего в салоне раздался смех и аплодисменты.

«Бортпроводница присоединилась к моей семье в укладке случайных вещей на брата», — подписал автор видео.

Размещенный пассажиром ролик рассмешил пользователей портала. «Люблю эту энергию бортпроводников!», «Мне такое нравится», «Классно», — написали они.

Ранее сообщалось, что стюардесса раскрыла секретные правила, которые стоит соблюдать всем пассажирам авиалайнера, чтобы завоевать расположение бортпроводников и не поссориться с ними. В частности, девушка посоветовала никогда не засыпать на полу в проходе и постараться не занимать уборную надолго.

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