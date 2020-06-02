Пытавшейся попасть в ИГ Варваре Карауловой попросили запретить гулять ночью

В Москве сотрудники Кунцевского районного отдела полиции попросили суд запретить ночные прогулки бывшей студентке МГУ Варваре Карауловой, пытавшейся вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом во вторник, 2 июня, сообщает ТАСС.

По данным агентства, 4 июня в суде состоится рассмотрение иска полиции об административном надзоре за москвичкой. Ей хотят запретить находиться вне места жительства с 22:00 до 06:00 до 27 апреля 2029 года. Если иск будет удовлетворен, девушка сможет отлучаться в указанное время только по работе, а также будет обязана отмечаться в территориальном отделе полиции два раза в месяц.

По словам защитника Карауловой, об административном иске ее уведомили с помощью телефонного звонка из отдела полиции. Иск или копия девушке не вручались, что является нарушением.

16 апреля 2019 года Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Карауловой, осужденной на 4,5 года.

Варвару Караулову задержали 4 июня 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу вместе с еще 13 россиянами, собиравшимися примкнуть к ИГ, и вернули в Москву. Спустя полгода ее арестовали и обвинили в попытке вступить в запрещенную организацию. За это преступление Московский окружной военный суд в декабре 2016-го приговорил ее к 4,5 года колонии общего режима. Караулова настаивала на своей невиновности, утверждала, что ехала в Сирию к возлюбленному и не намеревалась участвовать в джихаде.

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