В США хозяин оружейного магазина расстрелял грабителей

В Филадельфии, штат Пенсильвания, владелец оружейного магазина 67-летний Грег Изабелла (Greg Isabella) предотвратил ограбление и расстрелял злоумышленников из полуавтоматической винтовки AR-15. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает издание Fox News.

По словам 67-летнего мужчины, ранним утром он увидел на камерах видеонаблюдения, как четверо неизвестных сняли замок и зашли в магазин. Хозяин заведения сразу же вооружился и пошел им навстречу, а как только воры заметили его, направил на них винтовку. Изабелла застрелил одного грабителя, второго ранил в плечо, еще двое сбежали.

Мужчина рассказал, что накануне кто-то тоже пытался пройти в магазин через заднюю дверь, однако у злоумышленников ничего не вышло — на двери остались вмятины и царапины от лома.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего. Кроме того, в отделение полиции позвонили из местной больницы и сообщили о человеке, пострадавшем от огнестрельного ранения. Уточняется, что он, скорее всего, причастен к ограблению.

31 мая сообщалось, что пожарный из Миннеаполиса Корбой Балла (Korboi Balla) лишился мечты всей своей жизни — собственного спортивного бара, открытие которого было запланировано на июнь. Мужчина был на очередной смене, когда узнал из новостей, что здание, в котором расположен его новый бизнес-проект, полностью сгорело из-за протестной акции.

В США начались массовые беспорядки после того, как 25 мая в городе Миннеаполис полицейский при задержании удушил чернокожего мужчину. Власти заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма. В городе Окленд штата Калифорния сотрудник Федеральной службы охраны США был застрелен во время беспорядков.

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