Sony отменила посвященную PlayStation 5 презентацию

Sony отменила презентацию, связанную с PlayStation 5. Компания заявила в Twitter PlayStation, что сейчас неподходящее время для развлекательного мероприятия.

«Мы понимаем желание игроков всего мира увидеть игры для PS5, но считаем, что сейчас неподходящее время праздновать», — говорится в заявлении Sony. Компания отметила, что намеренно отступает в сторону, чтобы «более важные голоса были услышаны». В комментариях под постом отмену презентации, посвященной консоли нового поколения, связали с протестами в США.

Посвященное PlayStation 5 мероприятие было запланировано на 4 июня в 23:00 по московскому времени. Sony анонсировала ивент, приглашая пользователей взглянуть на «будущее игр на PS5». Информированные источники Bloomberg и VentureBeat заявили, что компания собирается либо представить PlayStation 5, либо показать первые игры для консоли.

Ранее президент Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан (Jim Ryan) рассказал, что стоимость приставки нового поколения будет оптимальной с точки зрения цены и качества. Райан рассчитывает, что крупная доля геймеров останется на PlayStation 4, и Sony видит в этом хорошую возможность для получения прибыли.

30 мая Google отменила презентацию новой версии операционной системы для смартфонов. Компания заметила, что хотела бы рассказать об Android 11 как можно больше, но «сейчас не время праздновать».

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