Зеленский констатировал наличие кадрового голода на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал наличие в стране кадрового голода. Об этом сообщает УНИАН.

По его мнению, эту проблему должна решать система высшего образования. Зеленский подчеркнул, что большинство студентов не хочет оставаться работать в родной стране после завершения учебы.

«Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?» — заявил украинский лидер на встрече с ректорами украинских университетов.

Ранее, в мае, Зеленский объяснил кадровым голодом наличие вакантных мест в правительстве Дениса Шмыгаля после отставки предыдущего кабинета Алексея Гончарука. По его словам, ему очень сложно найти профессиональных и честных людей, которые при этом не будут связаны с ним, чтобы не допустить обвинений в кумовстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!