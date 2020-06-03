Ученые доказали низкую вероятность распространения коронавируса через касания

Эксперты выяснили, что коронавирус чаще всего передается через воздух и во время разговора с больным человеком. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на работу ученых Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Согласно данным исследования, зараженные каждый час выдыхают миллионы вирусных частиц. При этом даже те, у кого нет никаких симптомов, опасны для окружающих.

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В то же время вероятность заразиться через прикосновение к какой-либо поверхности оказалась не так высока, как считалось прежде. В дыхании зараженных примерно в три раза больше вирусных частиц, чем на поверхности контактировавших с ними предметов.

Специалисты полагают, что введение обязательного масочного режима являются основной мерой для борьбы с распространением заболевания.

Ранее международная группа ученых определила, что люди с II группой крови наиболее подвержены заболеванию коронавирусом. Данный вывод они сделали после изучения генетического материала 1980 заболевших.

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